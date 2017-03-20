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20 Mart 2017 Pazartesi 09:17

O Ses Türkiye birincisi belli oldu

Televizyon izleyicilerin merakla takip ettikleri ve sonucu bekledikleri yarışma programı O Ses Türkiye'de birinci belli oldu

O Ses Türkiye birincisi belli oldu
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O Ses Türkiye birincisi belli oldu
   Televizyon izleyicilerin merakla takip ettikleri ve sonucu bekledikleri yarışma programı O Ses Türkiye'de birinci belli oldu.Yüzlerce isim arasından sıyrılarak O Ses Türkiye'de finale çıkan 6 yarışmacının mücadelesi dün akşam nefes kesen performanslarla tamamlandı. Hadise 3 yarışmacı ile finale çıkmayı başarmıştı. Gökhan-Hakan kardeşler 2 ve son olarak Sibel Can 1 yarışmacısıyla finale kalmıştı. Murat Boz ise son yarışmacısının yarı finalde elenmesinin ardından finale yarışmacı sokamamıştı. Dün akşam gerçekleştirilen O Ses Türkiye finaliyle ise büyük ödülün sahibi belli oldu. O Ses Türkiye 2017 şampiyonu Hadise'nin takımından Dodan Özer oldu.
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O Ses Türkiye Birincisi
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