O ses Türkiye finalistleri belli oldu

Sevilen yarışma programı O Ses Türkiye yarı final bölümüyle adeta nefes kesti. Hadise, Murat Boz, Sibel Can ve Gökhan – Hakan kardeşlerin jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye’nin geçtiğimiz haftaki bölümünde çeyrek final heyecanı yaşanmış, aylardır zorlu bir mücadele veren 8 kişi yarı final için yarışmıştı.Müthiş performansların sergilendiği yarı finalde, finale çıkan adaylar halk tarafından belirlendi. Peki, O Ses Türkiye finalistleri kimler? İşte O Ses Türkiye şampiyon adayları.Sergilenen performansların ardından sıra halk oylamasının yapılacağı an'a geldi. Yapılan halk oylamasının ardından O Ses Türkiye'nin şampiyon adayları belirlendi.O Ses Türkiye birinci finalisti Hadise'nin takımından Cihangir Moralı, ikinci finalist Gökhan ve Hakan'ın takımından Resul Aydemir, üçüncü finalist Hadise'nin takımından Dodan, dördüncü finalist Gökhan ve Hakan'ın takımından Keremhan Özdemir, beşinci finalist Hadise'nin takımından Taylan Bayri ve altıncı son finalist Sibel Can'ın takımından Burhan Çatılı oldu.