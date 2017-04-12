Demet Şener'in İbrahim Kutluay ayrılığında tarafların kızgınlıkları hala geçmedi.Geçtiğimiz günlerde magazin muhabirlerine konuşan Demet Şener; ‘Ortada zina var, elimde doküman ve belgeler var' dedi ve ‘Şu an zinadan dolayı boşanma davası açtık' diyerek sözlerini sürdürdü.
Boşanma davası ile ilgili olarak konuşan Demet şener şunları söyledi.’İcra davası açıldı, öyle bir dava var, biz olmayan bir şeyi söylemeyiz, bir davada bitecek değil, mal paylaşımı davası açmadık, zinadan dolayı bir dava açtık, zinadan dolayı tazminat davası açtık, mal paylaşım davası açmadık. Belki de açmayacağız, o belli olmaz, delillerimizi de sunduk. Çok net olduğum için kararım da net. Ben de suçlu olsam ben de susarım.'
Şener İstanbul Bebek parkında eski eşi İbrahim Kutluay'la karşılaşması sonrası çıkan haberlere de yorum yaptı. Şener, ‘Bu insan evimden çocuklarımızı alıp getiriyor, biz sadece Bebek parkında mı karşılaşacağız? Ortak çocuklarımız var, elbet ömür boyu karşılaşacağız, evimin kapısında görüyorum ben, çocukları alıyor geri getiriyor' dedi.
İbrahim Kutluay'a karşı ne hissettiği sorulunca ise Şener, ‘Sadece çocuklarımın babası, ne yazık ki! Pişman değilim' dedi.