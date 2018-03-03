Oryantal öğrenecek

Ünlü model Adriana Lima oryantal öğrenmeye kara verdi.Adriana Lima, sevgilisi Metin Hara sayesinde Türk kültürüne iyiden iyiye merak sardı. Ünlü model oryantal dans öğrenmek için hoca arayışına koyuldu.Brezilyalı süpermodel Adriana Lima, geçen ağustostan bu yana Türk yazar Metin Hara ile birliktelik yaşıyor. Hara’dan sonra Türk kültürüne ilgisi artan 2 çocuk annesi Lima, Instagram hesabının hikâye kısmından oryantal dans öğretmeni aradığını yazdı.36 yaşındaki manken, “Miami’de profesyonel göbek dansı öğretmeni arıyorum. Benim için. Eğer ilgileniyorsanız” deyip asistanının Instagram adresini ver

Sözcü