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Oscar ödülleri sahiplerini buldu

Dünyanın merakla beklediği Oscar ödülleri sahiplerini buldu

Oscar ödülleri sahiplerini buldu

Dünyanın merakla beklediği Oscar ödülleri sahiplerini buldu

05 Mart 2018 Pazartesi 08:44
Oscar ödülleri sahiplerini buldu

Oscar ödülleri sahiplerini buldu

   Dünyanın merakla beklediği Oscar ödülleri sahiplerini buldu.Dünyanın en prestijli ödül törenlerinden biri olan Oscar ödüllerinin bu yıl 90.’sı yapıldı. Bu sene Oscar ödül töreni sunuculuğunu Jimmy Kimmel yaptı. Merakla beklenen 2018 Oscar ödülleri, sahiplerini buldu. Dolby Tiyatrosu’nda, gerçekleştirilen 90. Oscar Ödül Töreni’nde kırmızı halı gösterisinin ardından Oscar kazananları açıklandı. En iyi yönetmen ödülü üzerine çok konuşulan ve törenin favorilerinden olan ‘Suyun Sesi’ filmiyle Guilermo Del Toro’ya gitti. Oyuncu Gary Oldman, En Karanlık Saat adlı filmde gösterdiği performansla en iyi erkek oyunu ödülünü alırken, en iyi kadın oyuncu ödülüyse Frances McDormand’ın oldu.   filminin oldu.

İŞTE 90. OSCAR ÖDÜL TÖRENİNDE KAZANANLARIN LİSTESİ

En iyi yardımcı erkek oyuncu: Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing Missouri)

En iyi makyaj: Darkest Hour

En iyi kostüm tasarımı: Mark Bridges (Phantom Thread)

En iyi belgesel: Icarus (Brian Fogel ve Dan Cogan)

En iyi ses miksajı: Dunkirk

En iyi ses kurgusu: Dunkirk

En iyi prodüksiyon tasarımı: The Shape of Water

Yabancı dilde en iyi film: A Fantastic Woman

En iyi yardımcı kadın oyuncu: Allison Janney (I, Tonya)

En iyi animasyon kısa film: Dear Basketball

En iyi animasyon film: Coco

En iyi görsel efekt: Blade Runner 2049

En iyi kurgu: Dunkirk

En iyi kısa belgesel: Heaven Is A Traffic Jam On The 405

En iyi kısa film: The Silent Child

En iyi uyarlama senaryo: James Ivory (Call Me By Your Name)

En iyi görüntü yönetmeni: Roger Deaking (Blade Runner 2049)

En iyi özgün müzik: Alexander Desplat (The Shape of Water)

En iyi özgün şarkı: Coco (Remember Me)

En iyi yönetmen: Guillermo del Toro

En iyi erkek oyuncu: Gary Oldman

En iyi kadın oyuncu: Frances McDormand

En iyi film: The Shape of Water

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
Oscar Ödülleri
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