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Otel Odasındaki akla zarar teklife hayır dedi

Sanatçı Ebru Polat otel odasında yapılan akla zarar evlilik teklifine hayır dedi.

Otel Odasındaki akla zarar teklife hayır dedi

Sanatçı Ebru Polat otel odasında yapılan akla zarar evlilik teklifine hayır dedi.

10 Mart 2018 Cumartesi 18:18
Otel Odasındaki akla zarar teklife hayır dedi

Otel Odasındaki akla zarar teklife hayır dedi

   Sanatçı Ebru Polat otel odasında yapılan akla zarar evlilik teklifine hayır dedi.Ebru Polat, Otel Odasındaki Görkemli Evlilik Teklifini Kabul Etmedi.Şarkıcı Ebru Polat, 500 balon, 200 gül, ismine özel pastalar ve 1000 tane mumla evlilik teklifi yapan sevgilisine 'hayır' yanıtını verdi.Şarkıcı Ebru Polat'a adını sır gibi sakladığı sevgilisi tarafından lüks bir otelde hazırlanan Kadınlar Günü sürprizi şaşırttı.Ebru Polat, iki gün boyunca hazırlık yapan; 500 balon, 200 gül, ismine özel pastalar ve 1000 tane mumla evlilik teklifi yapan sevgilisine 'hayır' yanıtını verdi.Ebru Polat otel odasının görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Polat
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