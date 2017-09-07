Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
109732
ALTIN
147.357
DOLAR
3.4254
STERLİN
4.4658
EURO
4.0906
Birinci transfer dönemi yarın sona erecek
Birinci transfer dönemi yarın sona...
Muhammed Furkan Dursun Dünya Şampiyonu Oldu
Muhammed Furkan Dursun Dünya...
'Beşiktaş JK Şeref Turu' başlıyor
'Beşiktaş JK Şeref Turu' başlıyor
Türkiye'nin umutları yeşerdi
Türkiye'nin umutları yeşerdi
'Cenk Tosun Hırvatistan'ı yıktı'
'Cenk Tosun Hırvatistan'ı yıktı'

Otoparkta Joplarla Birbirine Girdiler

Beyaz TV'nin en çok izlenen programlarından "Söylemezsem Olmaz"ı uzun süre birlikte yapan Nihat Doğan ve Ömür Varol, geride bıraktığımız Nisan ayında yumruk yumruğa kavga etmişti

Otoparkta Joplarla Birbirine Girdiler

Beyaz TV'nin en çok izlenen programlarından "Söylemezsem Olmaz"ı uzun süre birlikte yapan Nihat Doğan ve Ömür Varol, geride bıraktığımız Nisan ayında yumruk yumruğa kavga etmişti

07 Eylül 2017 Perşembe 10:51
Otoparkta Joplarla Birbirine Girdiler

Otoparkta Joplarla Birbirine Girdiler

  Beyaz TV'nin en çok izlenen programlarından "Söylemezsem Olmaz"ı uzun süre birlikte yapan Nihat Doğan ve Ömür Varol, geride bıraktığımız Nisan ayında yumruk yumruğa kavga etmişti .Bu kavganın ardından programı Ömür Varol, ekip ile yollarını ayırmış, Varol yeni bir programa başlamıştı. İkili kanalın otoparkında birbirine girdi.

   Uzun bir aradan sonra kanalın otoparkında karşılaşan ikili tekrar kavga etti. Ömür Varol'un kanal otoparkında kendisine bakmasına sinirlenen Nihat Doğan, Varol'a önce "Ne bakıyorsun lan" şeklinde çıkıştığı ardından ise arabadaki jopunu çekip, ünlü programcıya saldırdı.

    Birbirine giren ikiliyi kanalın çalışanları ayırırken, Doğan'ı binanın farklı bir alanına götüren çalışanlar uzun bir süre de ünlü türkücüyü sakinleştirmeye çalıştı. Doğan'ın bu anlarda da Varol'a ağır sözler söylediği ve tehditler savurduğu iddia edildi. Ömür Varol'un otoparktan ayrılmasından sonra ise Nihat Doğan'ın Beyaz TV binasından kendi aracıyla çıkış yaptığı öğrenilirken, iddiaya göre, Beyaz TV'nin sahibi Osman Gökçek, olayı kimin başlattığını öğrenmek için kamera görüntülerini istediği bildirildi. (Medyaradar)

Anahtar Kelimeler:
Nihat DoğanÖmür Varol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bagaj taşıma bandına bindi,cezayı yedi
Bagaj taşıma bandına bindi,cezayı yedi
Seranay Sarıkaya'dan cesur kıyafet
Seranay Sarıkaya'dan cesur kıyafet
Iggy Azalea ilk kez İstanbul'da konser vermeye geliyor
Iggy Azalea ilk kez İstanbul'da konser vermeye geliyor
Havuzda aşka geldi
Havuzda aşka geldi
35 bin kişiye konser verdi
35 bin kişiye konser verdi
Özge Ulusoy:Yaz benim kafamda
Özge Ulusoy:Yaz benim kafamda
Kim Kardashian kitabı için soyundu, Türk sanatçı fotoğrafladı
Kim Kardashian kitabı için soyundu, Türk sanatçı fotoğrafladı
Acun Ilıca'ya espirili gönderme:Acun Ilıca'nın oğlu ortaya çıktı
Acun Ilıca'ya espirili gönderme:Acun Ilıca'nın oğlu ortaya çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim