Otoparkta Joplarla Birbirine Girdiler

Beyaz TV'nin en çok izlenen programlarından "Söylemezsem Olmaz"ı uzun süre birlikte yapan Nihat Doğan ve Ömür Varol, geride bıraktığımız Nisan ayında yumruk yumruğa kavga etmişti .Bu kavganın ardından programı Ömür Varol, ekip ile yollarını ayırmış, Varol yeni bir programa başlamıştı. İkili kanalın otoparkında birbirine girdi.

Uzun bir aradan sonra kanalın otoparkında karşılaşan ikili tekrar kavga etti. Ömür Varol'un kanal otoparkında kendisine bakmasına sinirlenen Nihat Doğan, Varol'a önce "Ne bakıyorsun lan" şeklinde çıkıştığı ardından ise arabadaki jopunu çekip, ünlü programcıya saldırdı.

Birbirine giren ikiliyi kanalın çalışanları ayırırken, Doğan'ı binanın farklı bir alanına götüren çalışanlar uzun bir süre de ünlü türkücüyü sakinleştirmeye çalıştı. Doğan'ın bu anlarda da Varol'a ağır sözler söylediği ve tehditler savurduğu iddia edildi. Ömür Varol'un otoparktan ayrılmasından sonra ise Nihat Doğan'ın Beyaz TV binasından kendi aracıyla çıkış yaptığı öğrenilirken, iddiaya göre, Beyaz TV'nin sahibi Osman Gökçek, olayı kimin başlattığını öğrenmek için kamera görüntülerini istediği bildirildi. (Medyaradar)