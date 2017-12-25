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"Öyle bir batağa saplandım ki"

Oyuncu Nurgül Yeşilçay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ruh halini dile getirdi

"Öyle bir batağa saplandım ki"

Oyuncu Nurgül Yeşilçay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ruh halini dile getirdi

25 Aralık 2017 Pazartesi 08:29
"Öyle bir batağa saplandım ki"

"Öyle bir batağa saplandım ki"

   Oyuncu Nurgül Yeşilçay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ruh halini dile getirdi.Vaktinin tamamını evde film ve dizi izleyerek geçiren Yeşilçay, günün özetini Instagram sayfasında anlattı. Güzel oyuncu paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü:"Öyle bir batağa saplandım ki! Evde oturup kaçırdığın filmleri ve dizileri izleme batağı... Yani sizin anlayacağınız depresyona giremeyeceğim çok sıkıcı, spor yapamayacağım çok yorucu, düşünemeyeceğim başım ağrıyor, oynayacağım yerim dar, kol kırılır yen içinde kalır diye diye kaldım koltukta yastık modeli... Foto nasıl ama?"

Haber3

Anahtar Kelimeler:
Nurgul Yeşilçay
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