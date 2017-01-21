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21 Ocak 2017 Cumartesi 09:33

Oyuncu Ayberk Atilla bu sabah hayatını kaybetti

Kiralık Aşk ve Seksenler dizileriyle izleyicisi ile buluşan usta oyuncu Ayberk Atilla'dan üzücü haber geldi. Bir süredir kanseri tedavisi gören sanatçı yaşamını yitirdi.

Oyuncu Ayberk Atilla bu sabah hayatını kaybetti
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Oyuncu Ayberk Atilla bu sabah hayatını kaybetti

Türk tiyatrosunun son dönemde yetiştirdiği önemli oyunculardan Ayberk Atilla hayatını kaybetti. Seksenler dizisinin Mehmet Bakkal'ıAyberk Atilla'nın acı haberi sabah saatlerinde geldi.

Son olarak 'Kiralık Aşk' ve 'Seksenler' dizileriyle izleyicisi ile buluşan usta oyuncu Ayberk Atilla'dan üzücü haber geldi. Bir süredir kanseri tedavisi gören sanatçı yaşamını yitirdi.


AYBERK ATİLLA KİMDİR?

1946 doğumlu sanatçı, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Sanat hayatına 1967 yılında Lale Oraloğlu Tiyatrosu'nda başladı. Sırasıyla Münir Özkul Tiyatrosu, Altan Karındaş Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Üç Maymun Kabare, Enis Fosforoğlu Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul gibi topluluklarda çalıştı. Sinema ve dizi filmlerde de rol alan Atilla, bir süre aranın ardından yeniden tiyatroya dönerek, BKM Oyuncuları kadrosuna katıldı. Atilla'nın oynadığı çok sayıda film, dizi, tiyatro oyunu bulunuyor.

Ayberk Atilla 18 Eylül 1946 yılında İstanbul'da doğmuştur. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan sanatçı, sanat hayatına 1967 yılında Lale Oraloğlu Tiyatrosu'nda başladı. Sırasıyla Münir Özkul Tiyatrosu, Altan Karındaş Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Üç Maymun Kabare, Enis Fosforoğlu Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul gibi topluluklarda çalıştı. Sinema ve dizi filmlerde de rol alan Atilla, bir süre aranın ardından yeniden tiyatroya dönerek, BKM Oyuncuları kadrosuna katıldı.

Ayberk Atilla son olarak TRT 1'de yayınlanan 80'ler dizisinin bakkalı olarak karşımıza çıkmıştı. Mehmet bakkal karakterine hayat veren Ayberk Atilla, yakın zamanda popüler dizilerden 'Kiralık Aşk' dizisinde de Sadri Usta karakterini canlandırıyordu.
Ünlü oyuncu Hakan Yılmaz da Twitter hesabından bu mesajı paylaştı:

 
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