Oyuncu Tuba Ünsal boşandı

Güzel oyuncu Tuba Ünsal boşandığını duyurdu.Tuba Ünsal, sosyal medya hesabından beş yıl önce dünya evine girdiği Mirgün Cabas ile boşandıklarını duyurdu. Oyuncunun açıklamasında "Birbirimizi sonsuza dek seveceğiz" demesi akıllarda soru işareti bıraktı.

Bir süredir boşanacakları konuşulan oyuncu Tuba Ünsal ve beş yıllık eşi Mirgün Cabas boşandı. Oyuncu evliliğini bitirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.Haberi Instagram'dan açıklayan oyuncu şunları söyledi: "Birbirimizi sonsuza kadar sevmeye devam edeceğiz.

Aile olarak kalmaktan da asla vazgeçmeyeceğiz. Bugün itibariyle hayatımızın yeni bir dönemine adım attık ve boşandık. Sevgiler"2013 yılında evlenen çiftin Civan Mert adında bir çocukları var. Mirgüs Cabas geçtiğimiz hafta sonu oğlu Civan Mert'le Bebek parkında görüntülenmişti.

Cabas, "Tuba Hanımla evleri ayırdığınız doğru mu?" sorusuna "Biz böyle mutluyuz" cevabını vermişti.

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