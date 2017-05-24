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24 Mayıs 2017 Çarşamba 12:38

Ozan Tufan’a arabayı bakın kim satmış

Fenerbahçeli Ozan Tufan dün aldığı bir araba yüzünden emniyete giderek ifade vermişti.

Ozan Tufan'a arabayı bakın kim satmış
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Ozan Tufan’a arabayı bakın kim satmış
Fenerbahçeli Ozan Tufan dün aldığı bir araba yüzünden emniyete giderek ifade vermişti.Aracı 3.cü bir şahıştan aldığını açıklayan Ozan Tufan daha sonra emniyetten ayrılmıştı.
Fanatik’in haberine göre Ozan Tufan’a arabayı satan galerici Milli Takım’da çıkan olaylara ismi karışan “Galerici Erkan” Erkan Özkaya olduğu ortaya çıktı.Galerici Erkan, Ozan Tufan’a aracı tavsiye eden ve “arkadaşımın aracı alabilirsin” diyen aracı olan kişi.Dün yapılan operasyonda Erkan Özkaya da gözaltına alındı ve ifadesine başvuruldu. Daha sonra serbest bırakıldı.
Ozan Tufan’ın 600 bin TL’ye satın aldığı aracın tüm evrakları ise sahte çıktı ve yetkililer tarafından araca el konuldu.
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