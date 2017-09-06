Ünlü sanatçı Özcan Deniz (45) yaklaşık 1 yıldır gözlerden uzak aşk yaşadığı Şeyda Aktan (25) ile evlilik kararı aldı.
Özcan Deniz:Bir an evvel baba olmak istiyorum
Ünlü sanatçı Özcan Deniz (45) yaklaşık 1 yıldır gözlerden uzak aşk yaşadığı Şeyda Aktan (25) ile evlilik kararı aldı.
06 Eylül 2017 Çarşamba 10:06
Özcan Deniz:Bir an evvel baba olmak istiyorum
Ünlü sanatçı Özcan Deniz (45) yaklaşık 1 yıldır gözlerden uzak aşk yaşadığı Şeyda Aktan (25) ile evlilik kararı aldı. Kendisinden 20 yaş küçük olan Antalyalı sevgilisini ailesiyle tanıştıran Deniz’in, “Nikah birkaç ay içinde gerçekleşecek. Süreyi fazla uzatmayacağız. Bir an evvel baba olmak istiyorum” şeklinde konuştuğu öğrenildi.
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