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22 Haziran 2017 Perşembe 15:01

Özge Özpirinçci yeni dizi ile ekranlara dönüyor

Oyuncu Özge Özpirinçci ekranlara geri dönüyor.

Özge Özpirinçci yeni dizi ile ekranlara dönüyor
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Özge Özpirinçci yeni dizi ile ekranlara dönüyor
   Oyuncu Özge Özpirinçci ekranlara geri dönüyor.Aşk Yeniden adındaki romantik komedi dizisinde başrol oynayan ve PuhuTv'nin ilk orjinal içeriği Fi'de konuk oyuncu olarak yer alan Özge Özpirinçci hayranları ile yeni bir dizide buluşacak.
    Güzel oyuncu Japon uyarlaması ‘Anne’ dizisinin yazarına ait olan Woman (Kadın) adlı dizide başrol oynamaya hazırlanıyor. Romancı Hande Altaylı'nın dilimize uyarladığı ve senaryosunu yazdığı Japon dizisi Woman (Kadın)'ın başrol oyuncusunun Özge Özpirinçci olması konusunda yapım firması ile imza aşamasına geçildi. Planlamalarda bir son dakika değişikliği olmazsa Yuji Sakamoto'nun projesi olan 2013 yapımı Woman uyarlaması, ekim ayında Fox Türkiye ekranında olacak. Dizi, iki çocuklu dul bir kadının hikâyesini ekrana taşıyacak.
medyaradar

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Özge Özirinçci
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