Özge Ulusoy sunuculuğunu yaptığı Sovda derin yırtmacı ile tüm dikkatleri üzerine toplamasını bildi.

Özge Ulusoy'dan derin yırtmaç

Özge Ulusoy sunuculuğunu yaptığı Sovda derin yırtmacı ile tüm dikkatleri üzerine toplamasını bildi.Moda dünyasının her yıl büyük merakla beklediği İTÜ Fashion Show 2017, Ritz Carlton Otel’de gerçekleşti. Şovun sunuculuğunu Özge Ulusoy üstlendi. Derin bacak yırtmacıyla dikkat çeken Özge Ulusoy, siyah kıyafetiyle de göz kamaştırdı.25 mankenin podyuma çıktığı organizasyonda genç tasarımcılar, 2018 İlkbahar-Yaz temasıyla hazırladıkları tasarımlarını, hazır giyim ve moda sektörünün önemli isimlerinin karşısına çıkardı.Yarışmanın seçici jürisinin kararıyla İTÜ Fashion Show 2017’iın en başarılı tasarımları seçildi.