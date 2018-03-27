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Pakistan'da bir ilk, trans haber spikeri!

Pakistan'da bir haber kanalında trans haber spikeri haber sunmaya başladı

Pakistan'da bir ilk, trans haber spikeri!

Pakistan'da bir haber kanalında trans haber spikeri haber sunmaya başladı

27 Mart 2018 Salı 09:49
Pakistan'da bir ilk, trans haber spikeri!

Pakistan'da bir ilk, trans haber spikeri!

     Pakistan'da bir haber kanalında trans haber spikeri haber sunmaya başladı.Pakistan'da bir haber kanalı ülkede tarihinde bir ilke imza atarak, transeksüel bir spikeri ekrana çıkardı. Gazetecilik okulu mezunu olan ve model olarak da çalışan Marvia Malik, BBC'ye, "teklifi aldığında gözyaşlarını tutamadığını" açıkladı.Marvia Malik, 3 aylık eğitim sonrası Kohenoor televizyonundaki ilk bültenini Cuma günü sundu. Marvia Malik, işi aldığını öğrendiğinde sevinçten çığlık atmamak için kendini zor tuttuğunu söleyerek, “Kendim için kurduğum rüyanın ilk basamağına ulaşmayı başardım.” dedi.

   Marvia Malik, Pakistan’daki trans bireylerin yaşam düzeylerini iyileştirmek için çalışacağını da söyledi: “Topluluğumuz eşit muamele görmeli ve cinsiyete dayalı ayrımcılık olmamalı. Eşit haklara sahip olmalı ve toplum içinde sıradan vatandaşlar olarak görülmeliyiz.”

    Pakistan’da trans bireyler ayrımcılıkla karşılaşıyor ve iş bulmakta zorlanıyor. Sözcü'nün haberine göre para kazanmak için dilenciliğin yanında, seks işçiliği yapanlar da bulunuyor.Marvia Malik, ailesinin spikerlik kariyerinden haberdar olmasına karşın kendisini reddetmeye devam ettiğini de söyledi. Kohenoor televizyonunun sahibi, Malik’in cinsiyeti yüzünden değil yetenekleri yüzünden işe alındığını açıkladı. Bu ay içinde Pakistan Senatosu trans bireylerin, kendi cinsiyetlerine kendilerinin karar verebileceği şeklinde bir yasayı onayladı. 2016 yılında 23 yaşında Alisha isminde bir trans birey, silah yarası ile getirildiği hastanede geç tedavi görmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Arkadaşları, hastane görevlilerinin, Alisha’yı kadın mı erkek mi bölümüne yatırmaya karar veremediğini açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Trans Haber Spikeri
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