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19 Haziran 2017 Pazartesi 16:26

Pakize Suda'nın acı günü

 Sanatçı Pakize Suda kardeşini kaybettikten sonra zor günler geçirdi ve 49 kiloaya kadar düşmüştü

Pakize Suda'nın acı günü
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Pakize Suda'nın acı günü
   Sanatçı Pakize Suda kardeşini kaybettikten sonra zor günler geçirdi ve 49 kiloaya kadar düşmüştü.Sanatçı  bu kez anne acısıyla sarsıldı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından annesinin çok hasta olduğunu duyuran ve takipçilerinden dua isteyen Pakize Suda'nın annesi Sehavet Suda dün hayatını kaybetti. Sehavet Suda'nın durumunun vefatından üç gün önce çok ağır olduğu ve tedavisine evde serumla devam edildiği öğrenildi.

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Pakize Suda
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