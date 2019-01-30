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"Para için evlenen kadın eşya muamelesi görür ve aldatılır"

Seda Akgül para için evlenen kadınlara uyarıda bulundu.

"Para için evlenen kadın eşya muamelesi görür ve aldatılır"

Seda Akgül para için evlenen kadınlara uyarıda bulundu.

30 Ocak 2019 Çarşamba 15:26
"Para için evlenen kadın eşya muamelesi görür ve aldatılır"

"Para için evlenen kadın eşya muamelesi görür ve aldatılır"

    Seda Akgül para için evlenen kadınlara uyarıda bulundu.Sunucu Seda Akgül son olarak kadrosunda bulunduğu magazin programından ayrılmış ve kısa bir aradan sonra youtube kanalı açmıştı.Renkli kişiliği ile sosyal medyayı da etkin olarak kullanan Seda Akgül kimi zaman yorumlarıyla kimi zaman da fotoğraflarıyla haber olmayı başarıyor. Zaman zaman gündeme ve hayata dair göndermelerde de bulunan Seda Akgül bu defa hemcinslerine bir göndermede bulundu. Akgül para için evlilik yapan kadınlara seslendi ve şöyle dedi: “Güzel olan her şeyin bir bedeli vardır… Ama kadın ‘şey’ değildir. Üstün ırktır! Para için evlenen kadın eşya muamelesi görür ve aldatılır…”

(Sözcü)

Anahtar Kelimeler:
Seda Akgül
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