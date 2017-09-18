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Parasız kalınca erkek arkadaşına dolandırıcık yapmasını istedi   

 Bu ilginç olay İngiltere'de meydana geldi.

Parasız kalınca erkek arkadaşına dolandırıcık yapmasını istedi   

 Bu ilginç olay İngiltere'de meydana geldi.

18 Eylül 2017 Pazartesi 19:13
Parasız kalınca erkek arkadaşına dolandırıcık yapmasını istedi   

Parasız kalınca erkek arkadaşına dolandırıcık yapmasını istedi   

   Bu ilginç olay İngiltere'de meydana geldi.İngiltere'nin Essex kentinde yaşayan 21 yaşındaki model Rebecca Batchelor'ın, parasız kalınca lüks hayat biçimini devam ettirmek için erkek arkadaşından dolandırıcılık yapmasını istediği iddia edildi. Polis araştırmaları sonucu; manken Rebecca Batchelor'ın sevgilisinin, yaşlı insanların banka hesaplarından para çaldığı tespit etti.  İngiliz basını, son dönemde banka hesabına yüklü miktarda para girişi yapıldığı belirlenen 21 yaşındaki model ve sevgilisine dava açıldığını yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Rebecca Batchelor
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