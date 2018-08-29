Paylaştığı fotoğrafı yorumlara kapattı

Oyuncu Ezgi Mola sosyal medya üzerinden yaptığı ilginç paylaşımı yorumlara kapattı.Oyuncu Ezgi Mola, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ne kadar doğal olduğunu gözler önüne serdi.Renkli kişiliği ve başarılı oyunculuğu yanında hayvansever kimliğiyle de öne çıkan ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda da bunu fazlasıyla ortaya koyan Ezgi Mola zaman zaman da esprili paylaşımlarda bulunuyor.

Kimi zaman çektiği kısa bir videoyu takipçileriyle paylaşan Mola, kimi zaman da bir fotoğraf üzerinden ulaşıyor takipçilerine. Denizin üzerindeki bir kayalığa atılmış bir bankın üzerinde oturan ve ilginç bir poz veren Ezgi Mola, bu kareyi yoruma kapattı ve şu satırları yazdı:

“Beni bilen bilir, doğallıktan yanayımdır. Güzel yorumlarınızı bekliyorum -aaaa yoruma kapatmışım”

Sözcü