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21 Mart 2017 Salı 13:05

Paylaştığı resim yüzünden takipcilerinden tepki aldı

  Ünlü şarkıcı Demet Akalın kızı Hira ile birlikte otizmli çocuklar için bir etkinliğe yer aldı

Paylaştığı resim yüzünden takipcilerinden tepki aldı
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Paylaştığı resim yüzünden takipcilerinden tepki aldı
   Ünlü şarkıcı Demet Akalın kızı Hira ile birlikte otizmli çocuklar için bir etkinliğe yer aldı.Etkinlilkten resim kareleri paylaşmayı ihmal etmeyen ünlü şarkıcının son halini gören hayranlarır gözlerine inanamadı. Demet Akalın paylaştığı fotoğrafın ardından, takipçileri ünlü şarkıcıyı yerden yere vuruldu. Kıyafetinden, yaşlı göstermesine kadar eleştirilen Akalın, ünlü şarkıcı Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre'ye benzetildi.  Ünlü şarkıcının paylaştığı fotoğrafta gözlüklerini çıkarmaması dikkat çekti. Akalın'ı gözlükler bile kurtaramadı. 

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