Esra Erol’dan son günlerde çok tartışılan evlilik programlarının sonu geliyor haberlerine yanıt geldi. Canlı yayında açıklama yapan ve sezon sonunda artık bu mesleği yapmayacağını ima eden Esra Erol şunları söyledi;“Vallahi efendim, kaldırın bu programları siz de kurtulun, ben de kurtulayım. 10 yıldır ekrandayım 10 yıldır bu programı yapıyorum ve bir yere taşımaya çalıştım. Çok emek verdim, bir çocuğu büyüttüm... Ama son 2 yılda geldiği nokta artık beni hayatımdan, insanlığımdan çıkarttı. Ben artık pes ettim. bu kadar söylüyorum. Sezon sonuna kadar Allah'ın izniyle yapıcam, ondan sonra... Ben onursuz bir insan değilim! Ben o haberlerin, o karelerin içerisinde olmak isteyen biri değilim.Benim onurum, benim gururum, benim vicdanım, benim şerefim, yaptığım her şeyden çok daha önemli. Çünkü ben babamdan bunu öğrendim. Kazanacağım paradan daha da önemli. Ben onursuz bir insan değilim. Benim şerefim, benim onurum her şeyden daha önemli. Ben babamdan böyle öğrendim çünkü. Yok artık! Bir yerlerde çamur varsa o çamur ise size de bulaşıyor. Ben o çamurla yaşayamam.”
Pes etti,ben çamurla yaşayamam
Esra Erol’dan son günlerde çok tartışılan evlilik programlarının sonu geliyor haberlerine yanıt geldi
Esra Erol’dan son günlerde çok tartışılan evlilik programlarının sonu geliyor haberlerine yanıt geldi. Canlı yayında açıklama yapan ve sezon sonunda artık bu mesleği yapmayacağını ima eden Esra Erol şunları söyledi;“Vallahi efendim, kaldırın bu programları siz de kurtulun, ben de kurtulayım. 10 yıldır ekrandayım 10 yıldır bu programı yapıyorum ve bir yere taşımaya çalıştım. Çok emek verdim, bir çocuğu büyüttüm... Ama son 2 yılda geldiği nokta artık beni hayatımdan, insanlığımdan çıkarttı. Ben artık pes ettim. bu kadar söylüyorum. Sezon sonuna kadar Allah'ın izniyle yapıcam, ondan sonra... Ben onursuz bir insan değilim! Ben o haberlerin, o karelerin içerisinde olmak isteyen biri değilim.Benim onurum, benim gururum, benim vicdanım, benim şerefim, yaptığım her şeyden çok daha önemli. Çünkü ben babamdan bunu öğrendim. Kazanacağım paradan daha da önemli. Ben onursuz bir insan değilim. Benim şerefim, benim onurum her şeyden daha önemli. Ben babamdan böyle öğrendim çünkü. Yok artık! Bir yerlerde çamur varsa o çamur ise size de bulaşıyor. Ben o çamurla yaşayamam.”