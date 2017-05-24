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24 Mayıs 2017 Çarşamba 11:13

Pijama partisine katıldılar

Oyuncu Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, geçtiğimiz günlerde  bir derginin düzenlediği pijama partisine katıldı.

Pijama partisine katıldılar
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Pijama partisine katıldılar
Oyuncu Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, geçtiğimiz günlerde  bir derginin düzenlediği pijama partisine katıldı. Gece boyunca oldukça fazla eğlenen ve objektiflere de keyifli pozlar veren ikiliden Pınar Altuğ, etkinlik sonrasında yayınlanan fotoğraflardan birini hesabından paylaştı. Yoruma açık bir şekilde paylaştığı fotoğrafı çok sayıda beğeni alırken, Yağmur Atacan’ın verdiği esprili poz eleştirildi. Bu tarz eleştiri dozunu kaçıran yorumlara yanıt vermesiyle tanınan Pınar Altuğ, bu eleştirileri görmezlikten geldi.
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Pınar AltuğYağmur AtacanPijama Partisi
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