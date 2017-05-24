Pijama partisine katıldılar

Oyuncu Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, geçtiğimiz günlerde bir derginin düzenlediği pijama partisine katıldı.

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