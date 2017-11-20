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"Pijamalarla sokağa mı çıkılır"

Pijama ile sokağa çıkma modası başladı."Böyle trend mi olur", "Pijamalarla sokağa mı çıkılır",

"Pijamalarla sokağa mı çıkılır"

Pijama ile sokağa çıkma modası başladı."Böyle trend mi olur", "Pijamalarla sokağa mı çıkılır",

20 Kasım 2017 Pazartesi 14:19
"Pijamalarla sokağa mı çıkılır"

"Pijamalarla sokağa mı çıkılır"

   Pijama ile sokağa çıkma modası başladı."Böyle trend mi olur", "Pijamalarla sokağa mı çıkılır", "Bu trend moda olmasın" derken, artık pijama modası resmi olarak hayatımıza girmiş durumda. 2016 yazında karşımıza çıkan bu trend 2018 kış aylarında adeta altın çağını yaşayacak...Bazen öyle parçalar moda oluyor ki, giyseniz dalga geçerler mi diye düşünmeden duramazsınız, giymeseniz trendlere ayak uydurmuyor olursunuz… Geçtiğimiz yıl yaz aylarında karşımıza çıkan pijama trendi buna çok iyi bir örnek.Ünlü, ünsüz herkesi etkisi altına alan bu akım, ilk başlarda alay konusu olsa da, Rihanna, Naomi Campbell, Selena Gomez, Victoria Beckham, Gigi Hadid, Irina Shayk, Merve Boluğur, Burcu Esmersoy, Işıl Reçber ve Şeyma Subaşı gibi isimlerin şık kombinleri sonucunda, pijamalarla sokağa çıkanların sayısı git gide artmaya başladı.Moda haftalarında, pek çok ünlü markanın koleksiyonlarında da sıkça karşımıza çıkan pijama trendine yeni yeni ayak uydurmaya başlamışken en önemli sorunlardan biri de bu parçayı nasıl kombinleneceği oldu.

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
Pijama
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