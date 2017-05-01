Pintiliğiyle adından söz ettirdi

Diriliş Ertuğrul dizisinin başarılı oyuncusu Cengiz Çoşkun,35.ci yaş günün dostları ile kutladı.Cengiz Çoşkun 35’inci yaşını fasıllı partiyle kutladı. Ünlü isimlerin katıldığı gecede oyuncu sadece 35 TL bahşiş verince fasıl ekibi isyan etti.
Ünlü oyuncu Cengiz Coşkun, yeni yaşını Yeniköy’de düzenlenen partiyle kutladı.Ünlü oyuncunun Romanyalı sevgilisi Beatrice ile ev sahipliği yaptığı geceye, rol arkadaşı Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar ve Metin Şentürk de katıldı. Grup, fasıl ekibinin şarkıları eşliğinde geç saatlere kadar eğlendi.Misafirlerin yüzleri gülerken, altı kişilik fasıl ekibi ise büyük hayal kırıklığı yaşadı. Moralleri bozuk olan müzisyenler, “Tüm gece çaldık, 35 TL bahşiş aldık?” diyerek basın mensuplarına dert yandı