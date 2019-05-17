Pirelli takvimi fotoğraflarını artık Paola Roversi çekecek



Her yıl büyük bir ilgi yaratan Pirelli Takvimi'nin 2020 edisyonu fotoğraflarını İtalyan fotoğrafçı Paolo Roversi'nin çekeceği açıklandı. Takvimin önümüzdeki seneki teması, 20 sayısının tekrarlanarak yazıldığı 2020 yılına atfen eski ve yeni dünya arasındaki hikayeler olacak.

Eserlerinde zamanı askıya almış hissi veren ünlü fotoğrafçı Paolo Roversi, Pirelli 2020 Takvimi için de bu temanın peşinde deklanşörün ardına geçecek. Fotoğrafçı ile öznesi arasında bir diyaloga izin veren uzun pozlamalarıyla tanınan sanatçı, bu sayede yoğunluk, mistisizm, bağlılık, derin düşünce ve coşku gibi soyut ama tanınabilen duyguları kucaklayan bir eser yaratmanın peşinden koşacak.

Yakaladığı karelerle duyguları uyaran ve doğum yeri Ravenna'daki mozaikleri çağrıştıran bir ışıkla düşsel duygulanımlar yaratan Roversi'nin eserleri kadın figürünün zarafetini ve kırılganlığını öne çıkarıyor.

Sanatçı, "Fotoğrafçılık benim için gerçeğin basitçe çoğaltılması değil aslında bir açığa çıkarma anlamına geliyor çünkü bir fotoğraf çekerken başka bir hayata ve başka bir dünyaya dokunduğumu hissediyorum" diyor. Yetmişli yıllarda Paris'te eğitim alan Paolo Roversi, özellikle kişisel ve anında tanınan stiliyle en yetenekli çağdaş fotoğraf sanatçılarından biri kabul ediliyor.