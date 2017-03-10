İşte Benim Stilim programında jüri üyeliği yapan İvana Sert programdan kovuldu.Programda Nur Yerlitaş ile tartışan Ivana Sert’in işine yapımcılar son verdi.
Olay önceki gün yaşandı.Çekimler sırasında Nur Yerlitaş ile diğer jüri üyeleri arasında büyük tartışma çıkınca çekimler durdu. Araya yapımcılar girdi ama ortalık sakinleştirilemeyince, çekime devam edilemedi ve ertelendi.
Ardından yapımcılar, Nur Yerlitaş’ın lehine tavrını koydu ve diğerleri için ''Giden gitsin'' denildi.
Jüri içindeki olaylar dün de durulmayıp devam edince , yapım şirketi olayı masaya yatırdı ve Nur Yerlitaş’ı haklı buldu.Sonucunda , Ivana Sert ile vedalaşmaya karar verildi. Ve dün çekimler Ivana'sız devam etti.Dünkü çekimlere ise konuk olarak Hakan Ural davet edildi.