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"Programı kaldırılsın" tepkileri büyüyor

 Sanatçı Seda Sayan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile başı dertte

"Programı kaldırılsın" tepkileri büyüyor

 Sanatçı Seda Sayan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile başı dertte

07 Mart 2018 Çarşamba 15:05
"Programı kaldırılsın" tepkileri büyüyor

"Programı kaldırılsın" tepkileri büyüyor

     Sanatçı Seda Sayan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile başı dertte.Manken Ece Gürsel, dün Seda Sayan'ın kendi adını taşıyan programına konuk oldu. Keyifli başlayan program ilerleyen dakikalarda seviyesiz bir sohbete sahne oldu. Program izleyicileri sosyal medya hesaplarından RTÜK'e çağrıda bulundular.Seda Sayan kendi adıyla yaptığı programda skandal sözlere imza attı. Seda Sayan programa konuk ettiği eski manken Ece Gürsel’e “Sperm bankasına ne gerek var, inşaat işçileri var ya” ifadelerini kullandı. İnşaat işçileri sendikasından yanıt gecikmediği gibi sosyal medyada ayağa kalktı. İnşaat İşçileri Sendikası, Seda Sayan’a ‘şarlatan’ derken pek çok sosyal medya kullanıcısı da RTÜK’e programın kaldırılması için çağrıda bulundu. Şimdi ise TV kanalı yetkililerinin ve yapım ekibinin nasıl bir yol alacağı merak konusu oldu.

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
Seda SayanEce GürselInşaat Işçileri
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