Recep İvedik 5 rekorları zorluyor

Recep İvedik 5'i dört günde 1 milyon 890 bin 410 kişi izledi. Recep İvedik 5, 17 Şubat 2017 tarihinde Recep İvedik serisinin beşinci filmi olarak sinemaseverlerle buluştu. Filmin başrolünde aynı zamanda filmin senaristi olan Şahan Gökbakar'a Çağlar Salman, Orkan Varan ve Deniz Ceylan eşlik ediyor. Mars Dağıtım'ın dağıtıcılığını üstlendiği film vizyona girdiği ilk günden bu yana yoğun ilgi gösterdi.Box Office, filmin vizyona girdiği günden bu yana kaç kişi tarafından izlendiğini dağıtıcı firmadan gelen rakamların ardından açıklandı. ‘Türk Sinema Tarihinin En Çok İzlenen Filmi’ olan Recep İvedik 4 ilk haftasonunda 1 milyon 641 bin 474 açılış rakamı ile ‘Türk Sinema Tarihinin En İyi Açılış’ rakamını da elinde tutan Gökbakar, Recep İvedik 5 ile kendi rekorunu kırdı. 16 Şubat’ta Çamaşırhane Film yapımcılığında, Togan Gökbakar yönetmenliğinde vizyona giren ‘Recep İvedik 5’, ilk haftasonunda toplam 1 milyon 890 bin 410 kişi tarafından izlenerek yeni bir rekoru kucakladı.Recep İvedik 4, 28 hafta gösterimde kalmış filmi 7 milyon 375 bin kişi izlemiş ve 73.1 milyon lira gişe hasılatı rakamına ulaşmıştı. Recep İvedik 4 vizyona girdiği ilk 3 günde 1.641.474 seyirciyi sinemalara çekmişti.