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16 Ocak 2017 Pazartesi 07:49

Recep İvedik 5 Vizyona giriyor

Türk Sinemasının en çok izlenen filmine imza atan Şahan Gökbakar,Recep İvedik 5 ile karşımızda.

Recep İvedik 5 Vizyona giriyor
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Recep İvedik 5 Vizyona giriyor

Türk Sinemasının en çok izlenen filmine imza atan Şahan Gökbakar,Recep İvedik 5 ile karşımızda.
  16 Şubat’ta vizyona girecek film şimdiden hayranları tarafından merakla beklenmeye başladı.Filmin yönetmenliğini  Togan Gökbakar üstlenirken, renkli ve çok konuşulacak senaryosunu ise Şahan Gökbakar ve Togan Gökbakar birlikte kaleme aldı. İstanbul, Antalya ve Üsküp’te çekilen filmde başrol oyuncusu Şahan Gökbakar’a, Orkan Varan ve Deniz Ceylan eşlik ediyor.
   Vizyona girecek filmin konusu ise şöyle.Recep İvedik mahalle sakinlerinden İsmet’in ailesine taziye ziyaretinde bulunduğu sırada eşinin düştüğü zor duruma üzülerek dostunun geride bıraktığı son görevini yerine getirmek üzere yola çıkar. Bu yolcuğun kısa süreceğini hayal eden Recep, genç sporculardan oluşan Milli Takımı yurtdışındaki bir spor organizasyonuna götürdüğünü fark ettiğinde artık geri dönüşü olmayan bir macera başlamıştır.

  Spor organizasyona katılacak ekibin talihsiz olay sonucu işler karışırken Recep kontrolü eline alır. Kazanmaktan başka bir çaresi olmadığına inanan Recep; olayları kendi yöntemleriyle çözmek isteyince ise ortaya eğlenceli olaylarla bezenmiş eşsiz bir komedi çıkar.
 

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Recep İvedik 5
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