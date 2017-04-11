Oyuncu Emre Kınay, Referandum sürecinde ayırımcılık söylemlerde bulunanlara tepki gösterdi.Emre Kınay Twitter hesabından yaptığı açıklamada referandum kampanyaları sürecinde ayrımcı söylemlere tepki gösterdi. Kınay, ''Safını seç, ya hac, ya hilal diye bir bölücülük mü olur? Saçmalamayın artık! Biri de Atatürk düşmanları 'evet' diyor derse ne cevap vereceksin?'' dedi. Kınay'ın bu mesajına bazı takipçilerinden de destek geldi.
Referandum isyanı
Oyuncu Emre Kınay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada referandum kampanyaları sürecinde ayrımcı söylemlere tepki gösterdi.
Oyuncu Emre Kınay, Referandum sürecinde ayırımcılık söylemlerde bulunanlara tepki gösterdi.Emre Kınay Twitter hesabından yaptığı açıklamada referandum kampanyaları sürecinde ayrımcı söylemlere tepki gösterdi. Kınay, ''Safını seç, ya hac, ya hilal diye bir bölücülük mü olur? Saçmalamayın artık! Biri de Atatürk düşmanları 'evet' diyor derse ne cevap vereceksin?'' dedi. Kınay'ın bu mesajına bazı takipçilerinden de destek geldi.