﻿
Magazin:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Nisan 2017 Salı 16:37

Referandum isyanı

 Oyuncu Emre Kınay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada referandum kampanyaları sürecinde ayrımcı söylemlere tepki gösterdi.

Referandum isyanı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Referandum isyanı
   Oyuncu Emre Kınay, Referandum sürecinde ayırımcılık söylemlerde bulunanlara tepki gösterdi.Emre Kınay Twitter hesabından yaptığı açıklamada referandum kampanyaları sürecinde ayrımcı söylemlere tepki gösterdi. Kınay, ''Safını seç, ya hac, ya hilal diye bir bölücülük mü olur? Saçmalamayın artık! Biri de Atatürk düşmanları 'evet' diyor derse ne cevap vereceksin?'' dedi. Kınay'ın bu mesajına bazı takipçilerinden de destek geldi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Emre KınayReferandum
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Havaalimanı'nda aşık oldu Havaalimanı'nda aşık oldu
Adeta para basıyor Adeta para basıyor
Ünlü oyuncu yeni gözdesi ile birlikte Ünlü oyuncu yeni gözdesi ile birlikte
Sosyatik güzel evinin merdivenlerinden düştü Sosyatik güzel evinin merdivenlerinden düştü
 Tv kanalı açıyor  Tv kanalı açıyor
Acun Üst Dekolteden hoşlanmaz Acun Üst Dekolteden hoşlanmaz
Yukarı Çık

Havaalimanı'nda aşık oldu
Ünlü şarkıcı Öykü Gürman bilindiği üzere geçtiğimiz yıl türkücü Yavuz Bingöl ile nikah masasına...

Haberi Oku