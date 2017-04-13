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13 Nisan 2017 Perşembe 12:48

Referandum kararını twitter hesabından açıkladı

Oyuncu Bülent Emrah Parlak, neden referandum da ne  diyeceğini nedenleriyle Twitter hesabından yazdı

Referandum kararını twitter hesabından açıkladı
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Referandum kararını twitter hesabından açıkladı
   Oyuncu Bülent Emrah Parlak, neden referandum da ne  diyeceğini nedenleriyle Twitter hesabından yazdı ve teklif gelmez diye susan meslektaşlarının özgürlüğü için bu kararı verdiğini açıkladı.
   Yılmaz Erdoğan’ın ‘Çok Güzel Hareket Bunlar’ isimli projesiyle adını duyuran Bülent Emrah Parlak, 16 Nisan’daki referandumda “Hayır” diyeceğini açıkladı. Bülent Emrah Parlak, sosyal medya hesabındaki paylaşımıyla neden hayır dediğini de şöyle yazdı:
“Dizi gelmez. Reklam gelmez. Film gelmez. Kara listeye girerim. Bazı TV kanallarında iş bulamam. Fişlenirim. Bu kaygılarla, en demokratik hakkı olan “HAYIR” ı hiç bir iletişim aygıtında ve hatta çevresinde bile dile getiremeyen, tanıdığım tanımadığım bütün meslektaşlarımın özgürleşebilmeleri için. HAYIR”
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