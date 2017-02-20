Reis filmi 3 martta sinemalarda
Adnan Menderes'in idam haberiyle başlayan film Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çocukluk dönemi ile belediye başkanlığına uzanan hayat hikayesi beyazperdeye yansıtıyor. Film Erdoğan'ın gençliğini de ele alarak onun gözünden bir dönem hikayesi anlatma hedefinde. Yönetmenliğini Hüdaverdi Yavuz'un üstlendiği yapımda Recep Tayyip Erdoğan’ı Reha Beyoğlu canlandırırken, eşi Emine Erdoğan’ı ise Özlem Balcı oynuyor. Filmin müzikleri ise Yücel Arzen'e ait. Yapımcılığı ise "Kafkasör Film Akademisi & Garantialsat Gayrimenkul Yatırım A.Ş." üstleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatından esinlenilerek beyaz perdeye aktarılan “BİR KERE ÖLÜR BİR İNSAN, ÖLECEKSEK ADAM GİBİ ÖLELİM” sözüyle Kasımpaşa'da başlayan, kime inanacağını bilemez hale getirilen bir halkın, kendine inanmasını sağlayan bir kahramanın hikayesidir. Küçük Tayyip'in çıkacağı yolculuk, sadece Kasımpaşa'nın değil, İstanbul'un, hatta tüm ülkenin kaderini değiştirecektir. Çekimleri İstanbul, Kırklareli, Bursa, Lefkoşa ve Gazimagusa'da gerçekleştirilen film için, döneme ait Kasımpaşa dokusu Kıbrıs'ta dev bir organizasyon ile yeniden inşa edildi. Prodüksiyon malzemeleri ise 14 tırla İstanbul'dan Kıbrıs'a getirildi. Proje 1 sene ön hazırlık, dört aylık çekim ve üç aylık post produksiyon çalışmasından sonra tamamlanmıştır.