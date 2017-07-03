Sanatçı Gülse Birsel son oynadığı dondurma reklamında yediği dondurma sayısını hatırlamadı.Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla son oynadığı reklam filminde 20 mi 30 mu dondurma yedim hatırlamyorum diye not düşen sanatçı kaç dondurma yediği ile ilgili olarak medyanın ilgi odağı oldu.Güzel sanatçı reklam çekiminin kamera arkasını sosyal medyadan hayranları ile paylaştı.
Reklam çekiminde 30 dondurma yedi
Sanatçı Gülse Birsel son oynadığı dondurma reklamında yediği dondurma sayısını hatırlamadı
Sanatçı Gülse Birsel son oynadığı dondurma reklamında yediği dondurma sayısını hatırlamadı.Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla son oynadığı reklam filminde 20 mi 30 mu dondurma yedim hatırlamyorum diye not düşen sanatçı kaç dondurma yediği ile ilgili olarak medyanın ilgi odağı oldu.Güzel sanatçı reklam çekiminin kamera arkasını sosyal medyadan hayranları ile paylaştı.