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09 Mayıs 2017 Salı 13:25

Reklam Oscarları belli oldu

 Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler Derneği’nin, Effie Worldwide Inc. işbirliğiyle düzenlediği 9. Effie Türkiye Reklam Etkinliği Yarışması’nın kazananları belli oldu.

Reklam Oscarları belli oldu
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Reklam Oscarları belli oldu
   Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler Derneği’nin, Effie Worldwide Inc. işbirliğiyle düzenlediği 9. Effie Türkiye Reklam Etkinliği Yarışması’nın kazananları belli oldu. En etkili reklam ve pazarlama iletişimi kampanyalarının ödüllendirildiği Effie 2017’de; 24 altın, 12 gümüş, 31 bronz olmak üzere toplam 67 ödül sahiplerini buldu.
    Pazarlama ve iletişim alanında dünyanın en zorlu ve itibarlı yarışması kabul edilen Effie Ödülleri dün akşam (8 Mayıs) düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Effie 2016 finalinde, yaratıcılıkta sınır tanımayan, etkisi kanıtlanmış 309 reklam ve pazarlama iletişimi kampanyası yarıştı. Tüm dünyada 42 ülke ve 6 bölgede düzenlenen Effie Ödülleri’nin Türkiye ayağında bu yıl 67 ödül dağıtıldı.
    EFFIE Türkiye 2017 Jüri Başkanı Nil Bağcıoğlu yaptığı açıklamada “Effie Türkiye bu yıl 9. kez düzenleniyor. Türkiye Effie global ekosistemi içinde önemli bir yere sahip. Effie düzenlenen ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyoruz. Effie salt bir yarışma değil. Pazarlama etkinliğini ajanslara ve reklamverenlere öğreten, bir eğitim aracı. İçinde çok farklı kanatların bilgi ve deneyimini barındırıyor” diye konuştu.
   En Fazla Başvuru “Markalı İçerik” kategorisine Effie Türkiye’ye, 1 Ocak 2016 ile 1 Mart 2017 arasında TV, basın, radyo, açık hava, sinema, internet mecralarından en az birinde yayınlanmış ulusal ve bölgesel kampanyalar katıldı. En fazla başvuru yapılan kategoriler; Markalı İçerik, Özgün Marka Deneyimi-Aktivasyonda Başarı, Perakende oldu. Jüri koltuğunda 18 deneyimli isim Effie Ödülleri’nde bu yıl 309 başvuru yapıldı.
    Sektörün önde gelen isimleri, akademisyenler ve profesyonel marka yöneticilerinden oluşan 18 kişilik jüri heyeti, kazananları 4 buçuk günlük değerlendirme sürecinin ardından belirledi. 

İşte 2017 EFFIE Ödüllerini Kazananlar
                                  1-Otomotiv
Bronz      
FIAT Ezber Bozan Hatchback Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Leo Burnett İstanbul People Initiative, Future Bright
Altın        
Ford Trucks Ford Trucks Her Yükte Birlikte Ford Otosan - Ford Trucks Happy People Project Mindshare, Tick Tock Boom, Zer A.Ş.
   
                                2-Otomotiv Ürünleri
Bronz    
Shell Shell'e Hoşgeldiniz / Yollarda Bulurum Shell'i Shell&Turcas Petrol Manajans J.Walter Thompson
 
                              3-Ulaşım-Kargo Ödül yok.  
  
                             4- Banka ve Kart Ödeme Sistemleri
Bronz    
Garanti Bankası Konuştuğunuzu Anlayan Teknoloji Garanti Cep'te Garanti Bankası A.Ş. Alametifarika Cereyan Medya
Gümüş
Odeabank Bir milim bile gidemeyenlere Bank'o Atlas Odea Bank A.Ş. Y&R İstanbul Starcom MediaVest, Magiclick Digital
Altın      
Türkiye İş Bankası Birikim Kampanyası / İşcep Vadeli Hesap Türkiye İş Bankası Medina Turgul DDB-Tribal Worldwide İstanbul Carat Medya 
   
                              5-Sigorta ve Finansal Hizmetler
Bronz    
Axa Sigorta Sağlığım Tamam Kampanyası Axa Sigorta Publicis İstanbul Havas Medya
Gümüş  
Allianz Allianz Seninle Allianz Sigorta A.Ş. Concept Pure New Media, Mindshare

                             6-Ev Temizlik ve Bakım Ürünleri
Bronz      
Detan Detan varsa sinek yok! Sinek varsa Detan yok! Eczacıbaşı Holding Happy People Project Carat Medya
Bronz
OMO Bırakın Çıksın Özgürce Oynasın OMO - Unilever Mullenlowe İstanbul Sobraz, Standby
Altın    
Porçöz Porçöz; sıradanlar kenara çekilsin , temizliğe ''güçlü çözüm'' geldi Levent Kimya Sanayi Happy People Project Open Medya, Good Works Halkla İlişkiler

                            7-Kozmetik – Güzellik Ürünleri ve Kişisel Bakım Ürünleri
Bronz      
Egos İçindeki Şekilciyi Sev! Eczacıbaşı Girişim A.Ş Youthworks Carat Medya Bronz
Bronz     
Rexona Türkiye Bu Hareketi Çok Sevdi Unilever Manajans J.Walter Thompson Mindshare, Depo Film

                           8-Sağlık Kişisel Korunma
Bronz    
Prima Çiş Bir Varmış Bir Yokmuş Procter&Gamble Türkiye Starcom MediaVest Saatchi&Saatchi, Sesli Harfler, Lamba Dijital, Excel İletişim

                          9-Medya - Yayın
Bronz    
Zubizu Zubizu - Lansman Zubizu Rafineri People Initiative
Bronz    
Meyhanedeyiz.biz Gidersin, yenilenir çıkarsın Overteam Bilgi Teknolojileri Blab
Gümüş
 puhutv puhutv Lansmanı Doğuş Dijital-Doğuş Holding Kompüter Maxus

                      10-Telekomünikasyon
Bronz  
Vodafone Yurt Dışında Başkasına Muhtaç Olmayın Vodafone Türkiye Y&R İstanbul Mindshare, C-Section, Plasenta
Bronz  
Türk Telekom "Kuralları Sen Koy" Lansman Kampanyası Türk Telekom A.Ş. TBWA\İstanbul People Initiative 0
Gümüş
Vodafone 4 Bucak G Vodafone Türkiye Y&R İstanbul Mindshare, C-Section, Plasenta
Altın    
Vodafone Salla Gitsin Salla Dolsun Vodafone Türkiye Y&R İstanbul Mindshare, C-Section, Plasenta, Kala Film

                      11-Turizm - Eğlence - Spor
Bronz
Neredekal.com Neredekal.com Lansman Kampanyası Neredekal Turizm ve Internet Hiz. A.Ş. Alice BBDO OMD Türkiye
Bronz
Vodafone Çok Bekledik Vodafone Türkiye Tribal Worldwide İstanbul Mindshare, 2012 Production, Jingle Mingle, Rpresenter, 1000Volt
Bronz
McDonald's Vazgeçemeyeceğiniz Lezzetler Uygun Fiyata McDonald's TBWA\İstanbul

                     12-Perakende
Bronz
Beymen Beymen - Bemoji Beymen / Boyner Holding Rafineri
Altın
Yemeksepeti Yemeksepeti Suç ve Ceza Interaktif Kişiselleştirilmiş Video Kampanyası Yemeksepeti Bentego Video Marketing
Altın
Letgo Atsan Atılmaz Satsan Satılır Letgo Türkiye RONIN Strateji Danışmanlığı Crispin Porter Bogusky London, MG Media

                     13-Moda, Tekstil ve Aksesuvar
Gümüş  
Koton Moda Koton'da Koton TBWA\İstanbul Buzz Interaction, Cereyan Medya 4-

                     14-Dayanıklı Eşya, Küçük Ev Aletleri, Züccaciye, Oyuncak
Bronz    
LAV Yeni Bir Cam Hep Yeni Bir Heyecan LAV Mullenlowe İstanbul
Bronz    
BEKO Yanındayız - Beko Relansman Kampanyası Beko - Arçelik A.Ş. Mccann İstanbul Zer, Mindshare
Gümüş
Profilo Profilo Maxima BSH Ev Aletleri San. Ve Tic. A.Ş Rafineri OMD
Gümüş
Karaca Karaca'dan İncinin Hikayesi Karaca Züccaciye Y&R İstanbul 360 Optimum, Plasenta

                     15-Elektronik Ürünler
Bronz
Samsung Galaxy S7 edge ile Yaparsın Samsung Electronics Türkiye Cheil Worldwide Turkey Starcom Mediavest
Gümüş
Arçelik Dünyada Teknolojinin Dili Arçelik Arçelik A.Ş Y&R İstanbul Mindshare
Altın
Intel Teknosa HP Çocuğunuzun Kendi Bilgisayarına Sahip Olma Zamanı Geldi! Intel Teknosa HP Happy People Project + Youthworks Open Medya, Mediacom

                    16-Emlak - Yapı Dekorasyon Ödül yok.

                    17-Temel Gıda
Bronz
Knorr Knorr Sıvı Çorba Lansman Kampanyası Unilever - Knorr Mullenlowe İstanbul Plasenta, Mindshare, Integer, Excel İletişim
Bronz
Ülker Teremyağ Neslihan'ın Günü Yıldız Holding-Ülker TBWA\İstanbul Open Medya, Wanda Dijital
Bronz
İçim Küçükleri Büyüten, Büyükleri Küçülten Süt Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş TBWA\İstanbul Media Republic, Uncdigital, Mese İletişim
Gümüş
Knorr Yenilenen Knorr Bulyon Milyonlarca Lezzetin Kalbinde Knorr Mullenlowe İstanbul Plasenta, Mindshare, Ipsos

                   18-Buzdolabı Atıştırmalıkları ve Dondurmalar
Bronz
Algida Gelsin Artık Algida, Başlayalım Bu Yaza Unilever Manajans J.Walter Thompson Mindshare
Gümüş
Algida Nogger Kim Demiş Kışın Nogger Yenmez Diye Unilever - Algida Tribal Worldwide Istanbul Mindshare 1
Altın
SEK Tatlı Yeme Özgürlüğü SEK - Tat Gıda Sanayı A.Ş. Mullenlowe İstanbul Mindshare, Lobby, Tribal DDB

                  19-Tatlı Tuzlu Atıştırmalıklar
Bronz
Tadelle Hayatın Tadı Elinde Sanset Gıda Puck Global People Initiative, Vana Film, Sinefekt
Bronz
Eti Crax Eti Crax Kıvrımlı Ketçaplı ve Patlayan Lezzet Lansmanları Eti Gıda Propaganda MG Media, Ipsos
Altın
ONEO ONEO60 Anında Ferahlatıyor Pladis Titrifikir Open

                 20-İçecek
Bronz
Dimes Hayata Başka Bak Dimes Medina Turgul DDB
Bronz
Doğadan Doğadan Geliyor Doğadan - Coca-Cola Concept Plasenta, Carat Medya
Bronz
Sütaş Ayran Doğal Ol, İyi Hisset! Sütaş Süt Ürünleri Happy People Project People Initiative, Ünite İletişim
Gümüş
Nescafe 3ü1 Arada #aklımdangeçen Nestle Türkiye Gıda San. A.Ş Publicis İstanbul Mindshare, Brand Experience Designers
Altın
Nescafe 3ü1 Arada Kendine Gel Nescafe / Nestle Türkiye Publicis İstanbul Mindshare, Sesli Harfler

              21-B2B Pazarlama
Bronz
Vodafone Vodafone İş Ortağım ile Esnaf Çağ Atlıyor Vodafone Türkiye Y&R İstanbul Mindshare, C-Section, Plasenta
Gümüş
Mobil 1 SmARt Engine ExxonMobil Milklab ad-tech agency

             22-Sivil Toplum Kuruluşları
Bronz
Mehmetçik Vakfı Bize Emanet Mehmetçik Vakfı SVStudios İletişim Danışmanlığı Dijital Büro İstanbul, Cereyan Medya
Altın
Uluslararası Af Örgütü Gay Turtle Uluslararası Af Örgütü TBWA\İstanbul

           23-Markalı İçerik
Altın
Ford Ford Transit'in 50 Yıllık Yolculuğu / Digital Belgesel Dizisi Ford Otosan Ogilvy&Mather İstanbul Tick Tock Boom, Mindshare, Koç Zer, GTB İstanbul

          24-Özgün Marka Deneyimi -Aktivasyonda Başarı
Altın
Yemeksepeti Yemeksepeti Suç ve Ceza Interaktif Kişiselleştirilmiş Video Kampanyası Yemeksepeti Bentego Video Marketing
Altın
Biscolata Biscolata Erkeği Carlos Mobil Uygulama Şölen Rabarba
Altın
Axe One Song Stand Unilever Manajans J.Walter Thompson Mindshare, Vana Film

         25-Topluluk Yönetiminde Başarı
Altın
Selpak Tuvalete Merhaba İpek Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş TBWA\İstanbul Carat Medya, Boogy the Event

         26-Medyayı Yeniden Yaratanlar Ödül yok.

        27- Sürdürülebilir Başarı - Atilla Aksoy Özel Ödülü
Altın
Didi Soğuk Çay Büyük Türkiye'nin Büyük Soğuk Çayı Çaykur Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Marka İletişim Alafortanfoni, MEC, Zoom İletişim, Integer
Altın
Eti Canga Eti Canga - Dağınık Sevenlere Kampanyası ETİ Rafineri MG Media, Muhabbet CPC
Altın
ING Bank Türkiye 'Eski Köye Yeni Adet' ING Bank Türkiye Publicis İstanbul Universal McCann

        28-İtibarla Büyüyenler
Altın
Vodafone Çok Bekledik Vodafone Türkiye Tribal Worldwide İstanbul Mindshare, 2012 Production, Jingle Mingle, Rpresenter

       29-Taze Reklamverenler
Altın   
Porçöz Porçöz; sıradanlar kenara çekilsin , temizliğe ''güçlü çözüm'' geldi Levent Kimya Sanayi Happy People Project Open Medya, Good Works Halkla İlişkiler
Altın
Letgo Atsan Atılmaz Satsan Satılır Letgo Türkiye RONIN Strateji Danışmanlığı Crispin Porter Bogusky London, MG Media
Altın
puhutv puhutv Lansmanı Doğuş Dijital-Doğuş Holding Kompüter Maxus

       30- Yeniden Doğanlar Ödül yok.

       31- Yerelde Fark Yaratanlar Ödül Yok.

       32- Küçük Bütçe İle Büyük Başarı Ödül yok.

      33- Özel Günlerde Başaranlar
Altın
Koç Holding 10 Kasım Anma İletişimi Koç Holding Publicis İstanbul Mindshare, Koç Zer
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Reklamcılar Derneği Ve Reklamverenler DerneğiEffie Worldwide Inc.9. Effie Türkiye Reklam Etkinliği Yarışması
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