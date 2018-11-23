Rihanna’nın Noel ruhu

Ünlü şarkıcı Rihanna sosyal medya hesabından noel öncesi seksi poz verdi.Ünlü şarkıcı Rihanna, dün akşam sosyal medya hesabından üstsüz bir paylaşım yaptı. SavagexFenty koleksiyonunda yer alan kırmızı iç çamaşırı ile Noel ruhunu yaşattı.

Oyuncu, şarkıcı ve tasarımcı Rihanna, dün sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla Savage markası ile yaptığı yeni işbirliğini ilan etti. Yatağa uzanıp, üstsüz bir şekilde poz veren Rihanna, 49 dolar değerinde kırmızı iç çamaşırıyla oldukça seksi görünüyor.

Kırmızı iç çamaşırını kırmızı bir rujla vurgulayan Rihanna için pek çok hayranı ‘Rihanna’nın Noel ruhu’ yorumunda bulundu.

Sözcü