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17 Şubat 2017 Cuma 15:52

 Ronaldo iç çamaşırı reklam yıldızı oldu

Real Madrid ve futbol dünyasının en başarılı ve kesinlikle en popüler sporculardan Cristiano Ronaldo reklam yıldızı oldu.

 Ronaldo iç çamaşırı reklam yıldızı oldu
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   Ronaldo iç çamaşırı reklam yıldızı oldu
    Real Madrid ve futbol dünyasının en başarılı ve kesinlikle en popüler sporculardan Cristiano Ronaldo reklam yıldızı oldu.
   CR7 isimli iç çamaşırı markasının  yeni sezon iç çamaşırlarının reklam yüzü olan Cristiano Ronaldo’nun tanıtımını sahada oynadığı oyun kadar stiliyle popüler oldu. 
   Markanın 2017 İlkbahar/Yaz koleksiyonunu görücüye çıkaran futbolcu, “İnsanlar genelde benim sert yüzümü görüyor. Bu kampanya sayesinde rahat tarafımı da görmelerini istiyorum” dedi.
   Erkeklerin giyer giymez kendilerini iyi hissedecekleri ürünler tasarladığını belirten Ronaldo koleksiyonunda detayı ön planda tuttuğunu açıkladı.







 
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