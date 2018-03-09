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RTÜK o sözler sonrasında harekete geçti

Sanatçı Seda Sayan'ın inşaat işçileri ile ilgili sözleri için RTÜK harekete geçti

RTÜK o sözler sonrasında harekete geçti

Sanatçı Seda Sayan'ın inşaat işçileri ile ilgili sözleri için RTÜK harekete geçti

09 Mart 2018 Cuma 08:18
RTÜK o sözler sonrasında harekete geçti

RTÜK o sözler sonrasında harekete geçti

   Sanatçı Seda Sayan'ın inşaat işçileri ile ilgili sözleri için RTÜK harekete geçti. Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan'ın programında inşaat işçileri için sarf ettiği o sözler sonrasında RTÜK harekete geçti.Sayan’ın kendi adını taşıyan programında manken Ece Gürsel’e sarf ettiği “Kız yazık, ne inşaat işçileri var. Onlar insan değil mi? Baktın adamın genleri güzel. Maşallah sırım gibi. Tuttuğunu koparıyor, kuvvetli! Yap çocuğu ne var” sözleri kamuoyunun büyük tepkisini çekmişti. Programın yayımlanmasının ardından geçen iki gün içinde RTÜK şikâyet yağmuruna tutularak 500’den fazla şikâyet iletildi. Vatandaşlardan gelen yoğun şikâyetler üzerine RTÜK’ün inceleme başlattığı öğrenildi. Konuyla ilgili konuşan İnşaat İşçileri Sendikası yetkilisi “İnşaat işçilerini damızlık olarak gören bu ahlaksızca yaklaşıma tepki gösteriyoruz. Kesinlikle kabul etmiyoruz” dedi.

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
Seda SayanRtük
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