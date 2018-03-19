Rus öğretmenden tepki çeken paylaşım

Rus öğretmen Zalina Gedugova sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepkileri üzerine çekti.Rusya'da bir öğretmen, okul dışında verdiği dans derslerine ilgiyi artırmak için öğrencilerini kullanınca tepkilerin hedefi oldu.Rusya’nın Çelyabinsk şehrinde bir lisede İngilizce öğretmenliği yapan Zalina Gedugova, okul saatleri dışında da dans dersleri veriyor. Gedugova, dans derslerine ilgi çekmek için sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tepki topladı.Henüz reşit olmayan öğrencilerine deri kıyafetler giydiren Gedugova, provokatif pozların yer aldığı fotoğrafları paylaşınca topa tutuldu.Okuldaki diğer öğretmenler Gedugova’ya şikayet ederken, görevinden alınması için imza kampanyası başlattı. Gedugova ise öğrencilerin ailelerinden izin alarak fotoğraf çekimlerini gerçekleştirdiklerini savunarak görevini bırakmayacağını söyledi.Gedugova hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Sözcü