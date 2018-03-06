Rus öretmen erkek öğrencisi ile yakalandı
Gencin annesi daha ilk derste öğretmen arkadaşı ve oğlunun bir ihtiyaçlarının olup olmadığını öğrenmek için odaya girdiğinde öğretmen ve oğlunu cinsel ilişkiye girerken yakaladı.Sözcü'nün haberine göre bu olayın Rus basınına yayılması sonucu genç öğretmenin diploması askıya alındı.Gencin annesi daha ilk derste öğretmen arkadaşı ve oğlunun bir ihtiyaçlarının olup olmadığını öğrenmek için odaya girdiğinde öğretmen ve oğlunu cinsel ilişkiye girerken yakaladı. Bu olayın Rus basınına yayılması sonucu genç öğretmenin diploması askıya alındı.