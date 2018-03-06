Rus öretmen erkek öğrencisi ile yakalandı

Rus öğretmen Natalya Nikandrova ders verdiği erkek öğrencisi ile ilişki sırasında gencin annesi tarafından yakalandı.Rusya'da 35 yaşındaki öğretmen, özel ders verdiği 15 yaşındaki genç ile cinsel ilişkiye girdiği sırada gencin annesine yakalandı.Rusya’da 35 yaşındaki öğretmen Natalya Nikandrova, özel ders verdiği 15 yaşındaki genç ile cinsel ilişkiye girdiği sırada gencin annesi tarafından yakalandı.

Gencin annesi daha ilk derste öğretmen arkadaşı ve oğlunun bir ihtiyaçlarının olup olmadığını öğrenmek için odaya girdiğinde öğretmen ve oğlunu cinsel ilişkiye girerken yakaladı.Sözcü'nün haberine göre bu olayın Rus basınına yayılması sonucu genç öğretmenin diploması askıya alındı.Gencin annesi daha ilk derste öğretmen arkadaşı ve oğlunun bir ihtiyaçlarının olup olmadığını öğrenmek için odaya girdiğinde öğretmen ve oğlunu cinsel ilişkiye girerken yakaladı. Bu olayın Rus basınına yayılması sonucu genç öğretmenin diploması askıya alındı.