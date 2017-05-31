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31 Mayıs 2017 Çarşamba 12:51

Ruslar Türkiye'de tatil yapmak için oda arkadaşı arıyorlar

Rus turistler Tüekiye'ye gelirken oda fiyatlarını daha uygun hale getirmek için ilanla arkadaş arıyorlar.

Ruslar Türkiye'de tatil yapmak için oda arkadaşı arıyorlar
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Ruslar Türkiye'de tatil yapmak için oda arkadaşı arıyorlar

   Rus turistler Tüekiye'ye gelirken oda fiyatlarını daha uygun hale getirmek için ilanla arkadaş arıyorlar. Türkiye’deki oteller kişi başı hesap yerine oda hesabı yaptığı için iki farklı kişiye tatil yarı yarıya daha ucuza gelmekte. Haziran ayı başlarında “İki yetişkin bir çocuk” şemasına göre beş yıldızlı ve her şey dahil otelde oda başına ortalama 50 bin rubleye (yaklaşık 2650 TL’ye) tur bulan kişi “Masrafı paylaşmak için tanımadığı birisini tura davet ediyor. Böylece 50 bin ruble yerine kişi başına 25 bin ruble yani 1325 TL ödenmiş oluyor.
   Posta'nın haberine göre tek kişi odada kalmış olsaydı en az 2 bin TL ödemek zorunda kalacaktı. Rusya’daki sosyal ağlarda Türkiye’de tatil için ortak arama trendinden birkaç örnek:
28 yaşındaki Yekaterine “Haziran'da Türkiye turu için otel odasına kız arkadaşı arıyorum. Türkiye’de insanı günlük problem ve endişelerden uzaklaştıran bir hafta geçirmek istiyorum. Benimle birlikte Türkiye’deki otantik ortamı bir daha yaşamak isteyen dürüst ve neşeli kız arkadaşı arıyorum”.
Marina “8-12 Haziran arasında Kapadokya için arkadaş arıyorum. Birden fazla kişi de katılabilir. Balonlarla günü doğuşunu karşılayacağız. Marsa gitmiş gibi peyzajları göreceğiz. Söz veriyorum neşeli ve eğlenceli olacak”.
Mishel “Birkaç günlüğüne İstanbul’a gidiyorum. Neşeli ve arkadaş canlısı kız arkadaşı arıyorum. Biraz İngilizce bilmesi tercihim”
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RusTatilOda
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