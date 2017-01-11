Rüzgar Çetin'e kötü haber

Ünlü Yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin için İstibaf Mahkemesi'nden hapis cezası kararı çıktı.İstinaf Mahkemesi,Rüzgar Çetin'in yaptığı trafik kazasında polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ün ölümüne neden olması nedeniyle yerel mahkemenin aldığı 6 yıl 3 aylık hapis cezasını kaldırarak 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdı.