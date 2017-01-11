Magazin:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ocak 2017 Çarşamba 11:27

Rüzgar Çetin'e kötü haber

Ünlü Yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin için İstibaf Mahkemesi'nden hapis cezası kararı çıktı.

Rüzgar Çetin'e kötü haber
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Rüzgar Çetin'e kötü haber
   Ünlü Yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin için İstibaf Mahkemesi'nden hapis cezası kararı çıktı.İstinaf Mahkemesi,Rüzgar Çetin'in yaptığı trafik kazasında polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ün ölümüne neden olması nedeniyle yerel mahkemenin aldığı 6 yıl 3 aylık  hapis cezasını kaldırarak 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdı.



 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Rüzgar Çetin
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünlü komedyen haciz şoku Ünlü komedyen haciz şoku
Barbaros Şansal'dan mesaj var Barbaros Şansal'dan mesaj var
Sınır dışı ediliyor Sınır dışı ediliyor
Programını bıraktığını açıkladı Programını bıraktığını açıkladı
Greek Müziğin kraliçesi Çigdem Denk  Greek Müziğin kraliçesi Çigdem Denk 
Evgar;Evimde televizyon yok Evgar;Evimde televizyon yok
Yukarı Çık

Ünlü komedyen haciz şoku
Ünlü komedyen Yavuz Seçkin son yaptığı film için aldığı 100 bin TL krediyi zamanında ödeyemeyince...

Haberi Oku