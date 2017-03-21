Rüzgar Çetin,Roma yolcusu mu

İstanbul Beşiktaş'ta aşırı hız yüzünden ekip arabasına çarparak polis memuru İsmet Fatih Alagöz’'ün ölümüne neden olan Rüzgar Çetin'in Roma'ya yerleşmeye karar verdiği iddia edildi

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