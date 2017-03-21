Rüzgar Çetin,Roma yolcusu mu

İstanbul Beşiktaş'ta aşırı hız yüzünden ekip arabasına çarparak polis memuru İsmet Fatih Alagöz’'ün ölümüne neden olan Rüzgar Çetin'in Roma'ya yerleşmeye karar verdiği iddia edildi.Mahkeme tarafından 7.5 yıl hapse mahkum edilen Çetin'e ayrıca yurtdışı çıkış yasağı da konmuştu. Ünlü yönetmen Sinan Çetin Oğlunun Türkiye'de kalmak istememesi üzerine harekete geçerek , rotayı İtalya'ya kırdı. Roma'da bir ev kiraladı. Orada yaşamaya başladı.
Bir mağazada görüntülenen Sinan Çetin'in, ayrıca oğlunun da yaşayacağı bir ev satın almak istediği öğrenildi. Çetin'in bu fotoğrafı, ayakligazete. com'da yayınlandıktan sonra herkes "Rüzgar, İtalya'ya mı kaçacak" sorusunu sormaya başladı. Oğlu yüzünden sıkıntılı günler geçiren Sinan Çetin'in, moralinin hala bozuk olduğu ve yüzünün gülmediği de dikkatlerden kaçmadı. Ancak Rüzgar Çetin'in yurtdışı çıkış yasağının kalkmasının ardından Roma'ya taşınacağı kaydedildi..