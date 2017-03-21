﻿
Magazin:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Mart 2017 Salı 08:36

Rüzgar Çetin,Roma yolcusu mu

İstanbul Beşiktaş'ta aşırı hız yüzünden ekip arabasına çarparak polis memuru İsmet Fatih Alagöz’'ün ölümüne neden olan Rüzgar Çetin'in Roma'ya yerleşmeye karar verdiği iddia edildi

Rüzgar Çetin,Roma yolcusu mu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Rüzgar Çetin,Roma yolcusu mu

   İstanbul Beşiktaş'ta aşırı hız yüzünden ekip arabasına çarparak polis memuru İsmet Fatih Alagöz’'ün ölümüne neden olan Rüzgar Çetin'in Roma'ya yerleşmeye karar verdiği iddia edildi.Mahkeme tarafından 7.5 yıl hapse mahkum edilen Çetin'e ayrıca yurtdışı çıkış yasağı da konmuştu. Ünlü yönetmen Sinan Çetin Oğlunun Türkiye'de kalmak istememesi üzerine harekete geçerek , rotayı İtalya'ya kırdı. Roma'da bir ev kiraladı. Orada yaşamaya başladı.
   Bir mağazada görüntülenen Sinan Çetin'in, ayrıca oğlunun da yaşayacağı bir ev satın almak istediği öğrenildi. Çetin'in bu fotoğrafı, ayakligazete. com'da yayınlandıktan sonra herkes "Rüzgar, İtalya'ya mı kaçacak" sorusunu sormaya başladı. Oğlu yüzünden sıkıntılı günler geçiren Sinan Çetin'in, moralinin hala bozuk olduğu ve yüzünün gülmediği de dikkatlerden kaçmadı. Ancak Rüzgar Çetin'in yurtdışı çıkış yasağının kalkmasının ardından Roma'ya taşınacağı kaydedildi..
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Sinan ÇetinRüzgar Çetin
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Canlı yayında kalp krizi geçirdi Canlı yayında kalp krizi geçirdi
Duruşma salonundaki sesler dışarıya kadar yükseldi Duruşma salonundaki sesler dışarıya kadar yükseldi
İç çamaşırı gibi kıyafetle geldi İç çamaşırı gibi kıyafetle geldi
Ayşe Hatun Önal'ın Cem aşkı Ayşe Hatun Önal'ın Cem aşkı
Kız kıza öpüşmeleri dikkat çekti Kız kıza öpüşmeleri dikkat çekti
Simge hakkındaki iddialara cevap verdi Simge hakkındaki iddialara cevap verdi
Yukarı Çık

Canlı yayında kalp krizi geçirdi
Beyaz TV'de yayınlanan "Yalçın Abi" isimli programı hazırlayıp sunan televizyoncu Yalçın...

Haberi Oku