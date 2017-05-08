﻿
Magazin:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Mayıs 2017 Pazartesi 12:10

Sadece arkadaşmışlar

 Oyuncu Tolga Tekin önceki akşam kız arkadaşıyla görüntülendi.

Sadece arkadaşmışlar
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Sadece arkadaşmışlar
   Oyuncu Tolga Tekin önceki akşam kız arkadaşıyla görüntülendi.Kız arkadaşıyla elele görüntülenen sanatçı sorular üzerine sadece arkadaş olduklarını belirtti.Paramparça dizisinde oyunculuğunun zirvesine ulaşan Tolga Tekin, önceki gece bir güzelle el ele görüntülendi.
    Bu görüntüye rağmen Tolga Tekin, "Sadece arkadaşız" dedi.Tolga Tekin, Asmalımescit'te görüntülendi. Sevgilisiyle el ele yürüyen oyuncu, muhabirleri fark edince panik yaptı.Kız arkadaşını taksiye bindirdikten sonra soruları yanıtlayan Tolga Tekin, ''Arkadaşlar zaten iyi değilim. Burnumdan ameliyat oldum. Biz sadece arkadaşız'' dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Tolga Tekin
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İmza gününe Cem Yılmaz süprizi İmza gününe Cem Yılmaz süprizi
"Seni Gidi Seni" çekimlerine başlandı  "Seni Gidi Seni" çekimlerine başlandı 
Bodrum'a yerleşti Bodrum'a yerleşti
Tasarladığı mayolarını tanıttı Tasarladığı mayolarını tanıttı
Derbiye damgasını vurdu Derbiye damgasını vurdu
New Balance Maratonu 13 Mayıs'ta yapılıyor New Balance Maratonu 13 Mayıs'ta yapılıyor
Yukarı Çık

İmza gününe Cem Yılmaz süprizi
Usta senarist, yazar ve oyuncu Can Yılmaz, 'Yap Bi Babalık' isimli ikinci kitabı ve usta oyuncu Zafer...

Haberi Oku