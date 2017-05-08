Sadece arkadaşmışlar

Oyuncu Tolga Tekin önceki akşam kız arkadaşıyla görüntülendi.Kız arkadaşıyla elele görüntülenen sanatçı sorular üzerine sadece arkadaş olduklarını belirtti.Paramparça dizisinde oyunculuğunun zirvesine ulaşan Tolga Tekin, önceki gece bir güzelle el ele görüntülendi.
Bu görüntüye rağmen Tolga Tekin, "Sadece arkadaşız" dedi.Tolga Tekin, Asmalımescit'te görüntülendi. Sevgilisiyle el ele yürüyen oyuncu, muhabirleri fark edince panik yaptı.Kız arkadaşını taksiye bindirdikten sonra soruları yanıtlayan Tolga Tekin, ''Arkadaşlar zaten iyi değilim. Burnumdan ameliyat oldum. Biz sadece arkadaşız'' dedi.