Sağlığı ile ilgili kritik açıklama geldi

Evinin otoparkında tansiyon düşmesi sonucu kafasını vurarak beyin kanaması geçiren sanatçı İbrahim Erkal’ın yaşam mücadelesi devam ediyor. Beyninde oluşan ödem dolayısıyla bugün yapılması planlanan ikinci ameliyatı ertelendi.İbrahim Erkal’ın ikinci beyin ameliyatını olabilmesi ödeminin azalması bağlı.Sanatçının ödeminin azaltılması için ilaç tedavisine başlandı. İbrahim erkal'ın yoğun bakımda İlk 24 saati geride bıraktığı ve yoğun bakımdaki 72 saatin çok önemli olduğu öğrenildi.
Ulus Live Hospital’de yaşam savaşını sürdüren İbrahim Erkal’ı Seda Sayan, Nihat Doğan, Coşkun Sabah, Emel Müftüoğlu gibi sanatçı dostları yalnız bırakmazken, Beşiktaş Belediyesi hastaneye gelen ziyaretçiler için konaklama çadırı kurdurdu.Sabah saatlerinde hastaneye gelen Seda Sayan’ın gayet üzgün olduğu gözlemlenirken Erkal’ın sevenlerinden dua istedi. Eski sevgilisi Nihan Doğan ile karşılaşmayan şarkıcı açıklama yapmadan hastaneden ayrıldı.