Şahan Gökbakar gelin oldu

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar yeni reklam filminde gelin rolünü üstlendi.Halkbank, 79. kuruluş yıldönümüne özel Halk Günü Kredisi’ni Şahan Gökbakar’ın başrolünde oynadığı reklam filmiyle duyurdu. Halkbank’ın yeni reklam filminde gelin rolüyle izleyicilere sürpriz yapan Şahan Gökbakar, davetlilerin altın takmadığı düğünde çözümü Halk Günü Kredisi’nde buluyor. “Halk İster Halkbank Yapar” sloganlı reklam filminde bankanın düşük faizli, avantajlı Halk Günü Kredisi tanıtılıyor.Her yıl Mayıs ayında bankanın kuruluş yıldönümüne özel olarak sundukları avantajlı Halk Günü Kredisi’ni bu yıl eğlenceli bir reklam filmiyle duyurmak istediklerini belirten Halkbank Kurumsal İletişim Daire Başkanı Neşet Dereli şunları ifade etti: