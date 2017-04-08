Süper Star Ajda Pekkan sahnelere veda ediyor.1964 yılında çıkardığı ‘Her Yerde Kar Var' isimli ilk 45'liğinden bu yana sahnelerde olan ve adını altın harflerle müzik dünyasına yazdıran Süperstar Ajda Pekkan, aktif sanat hayatına veda etme kararı aldı. JÜBiLE ALBÜMÜ Ajda Pekkan müzik kariyerinin 53. yılında ENBE Orkestrası'yla birlikte yeni bir single için stüdyoya girdi. Pekkan, mayıs sonunda çıkaracağı albümün çalışmalarını Ozan Çolakoğlu'nun stüdyosunda sürdürüyor. 71 yaşındaki sanatçı, bu albümle müzik kariyerine nokta koyacak.
Süper Star Ajda Pekkan sahnelere veda ediyor.1964 yılında çıkardığı ‘Her Yerde Kar Var' isimli ilk 45'liğinden bu yana sahnelerde olan ve adını altın harflerle müzik dünyasına yazdıran Süperstar Ajda Pekkan, aktif sanat hayatına veda etme kararı aldı. JÜBiLE ALBÜMÜ Ajda Pekkan müzik kariyerinin 53. yılında ENBE Orkestrası'yla birlikte yeni bir single için stüdyoya girdi. Pekkan, mayıs sonunda çıkaracağı albümün çalışmalarını Ozan Çolakoğlu'nun stüdyosunda sürdürüyor. 71 yaşındaki sanatçı, bu albümle müzik kariyerine nokta koyacak.