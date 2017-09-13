Sahte vali, Bülent Serttaş'ı dolandırdı

Dolandırılan ünlüler kervanına Bülent Serttaş da katıldı. Kendisini vali süsü veren dolandırıcı, Bülent Serttaş'ın cep telefonuna SMS atarak bir yardım kampanyası için destek istedi. Son Dakika Haberler

Sabah Gazetesi'nde bugün Dilek Yaman imzasıyla yer alan habere göre; Türkücü Bülent Serttaş kendisini Erzincan Valisi olarak tanıtıp, yardım kampanyasına katılması için mesaj bırakanları aradı.

Telefondaki şahıs Serttaş'tan tekerlekli sandalye kampanyasına destek vermesini istedi.

VALİ SANDI 15 BİN TL PARA YOLLADI



Vali sandığı dolandırıcının ricasını kırmayan Serttaş, verilen hesap numarasına 15 bin lira para yatırdı.

Parayı yatırdıktan sonra tekrar aradığı numaranın kullanım dışı olduğunu gören Serttaş, savcılığa başvurdu. Serttaş, kendisini dolandıran şahıslardan şikayetçi oldu. Şüpheli iki kişi Ankara'da tespit edilerek haklarında yakalama kararı çıkartıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.