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Sahte vali, Bülent Serttaş'ı dolandırdı

Cep telefonuna gelen bir mesaj üzerine 15 bin TL para havale eden Türkücü Bülent Serttaş dolandarıldığını anlayınca suç duyurusunda bulundu.

Sahte vali, Bülent Serttaş'ı dolandırdı

Cep telefonuna gelen bir mesaj üzerine 15 bin TL para havale eden Türkücü Bülent Serttaş dolandarıldığını anlayınca suç duyurusunda bulundu.

13 Eylül 2017 Çarşamba 11:03
Sahte vali, Bülent Serttaş'ı dolandırdı

Sahte vali, Bülent Serttaş'ı dolandırdı

Dolandırılan ünlüler kervanına Bülent Serttaş da katıldı. Kendisini vali süsü veren dolandırıcı, Bülent Serttaş'ın cep telefonuna SMS atarak bir yardım kampanyası için  destek istedi. Son Dakika Haberler

Sabah Gazetesi'nde bugün Dilek Yaman imzasıyla yer alan habere göre; Türkücü Bülent Serttaş kendisini Erzincan Valisi olarak tanıtıp, yardım kampanyasına katılması için mesaj bırakanları aradı.

Telefondaki şahıs Serttaş'tan tekerlekli sandalye kampanyasına destek vermesini istedi.

VALİ SANDI 15 BİN TL PARA YOLLADI


Vali sandığı dolandırıcının ricasını kırmayan Serttaş, verilen hesap numarasına 15 bin lira para yatırdı.

Parayı yatırdıktan sonra tekrar aradığı numaranın kullanım dışı olduğunu gören Serttaş, savcılığa başvurdu. Serttaş, kendisini dolandıran şahıslardan şikayetçi oldu. Şüpheli iki kişi Ankara'da tespit edilerek haklarında yakalama kararı çıkartıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
Bülent SerttaşSon Dakika Haberler
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