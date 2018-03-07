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Sanat dünyasının acı kaybı

 Sanat dünyası yasta

Sanat dünyasının acı kaybı

 Sanat dünyası yasta

07 Mart 2018 Çarşamba 12:47
Sanat dünyasının acı kaybı

Sanat dünyasının acı kaybı

   Sanat dünyası yasta.Yaşar Gaga hayatını kaybetti.Sezen Aksu'nun menajeri Yaşar Gaga'nın vefatı sanat dünyasında tam anlamıyla şok etkisi yarattı.Sanat dünyası şokta… Sezen Aksu’nun uzun yıllardır menajerliğini yapan Yaşar Gaga yaşamını yitirdi. Yaklaşık 30 gündür yoğun bakımda tutulan Gaga’nın vefatıyla ilgili ayrıntılar geliyor.Gaga’nın çoklu organ yetmezliği yaşadığı ve doktorların tüm çabasına karşın hayata tutunamadığı öğrenildi..Dört yıl önce by-pass ameliyatı olan Gaga, geride bıraktığımız ayın ortalarında kalbinin durması sonrasında hastaneye kaldırılmış ve burada yapılan müdahale sonrasında hayata döndürülerek, kalp yetmezliği teşhisiyle tedavi altına alınmıştı. Durumunun ciddiyeti koruması üzerine yoğun bakıma alınan sanatçının tedavisi sürüyordu. Yaşar Gaga'nın kardeşi 21 Şubat’ta Sözcü'ye yaptığı açıklamada Gaga'nın bilincinin açık ve durumunun stabil olduğunu söylemişti.

YAŞAR GAGA KİMDİR?

Yaşar Gaga uzun bir dönem Sezen Aksu'nun vokalistliğini üstlendi. Bir ara Şarkı Söylemek Lazım isimli yarışmada jürilik de yapan Yaşar Gaga özellikle Sezen Aksu'nun seslendirdiği Bile Bile isimli şarkı ile tanındı. 1997 yılında Betonova isimli bir albüm çıkardı. 2017 yılında Yaşar Gaga Alakasız Şarkılar isimli albümde Türkiye'nin önde gelen sanatçılarını bir araya getirdi. Alakasız Şarkılar albümünde Sezen Aksu, Tarkan, Nazan Öncel, Özkan Uğur, Sertab Erener, Aşkın Nur Yengi, Serdar Ortaç, Serkan Kaya, Göksel, Mustafa Ceceli, Teoman, Soner Sarıkabadayı, Kibariye, Dilber Ay, Suzan Kardeş, Gonca Vuslateri, Rubato, Onur ve Halik Koçak şarkılar seslendirdi

Son Güncelleme: 07.03.2018 09:57
Anahtar Kelimeler:
Yaşar Gaga
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