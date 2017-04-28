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28 Nisan 2017 Cuma 09:01

Sapığı kadın çıktı

Sapığı kadın çıktı
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Sapığı kadın çıktı
   Sanatçı Fulden Uras’’a mesajlar atarak rahatsız eden kişi kadın çıktı.Fulden Uras’ın başı, başkanı olduğu Hayaller Gerçek Olsa Derneği’nin sosyal medya hesabına cinsel içerikli mesajlar gönderen bir kişiyle derde girdi. Ünlü şarkıcı, mesajları gönderen sosyal medya kullanıcısını engellese de, başka kullanıcı adlarıyla açılan hesaplardan benzer mesajlar gelmeye devam etti.
   Fulden Uras bu mesajları gönderen kişinin peşine düştü. Sabah’ın haberine göre, kullanıcının hesabını inceleyen şarkıcı, H.K. isimli kişinin bir tatil beldesinden paylaşım yapması üzerine harekete geçti. H.K.’nın kaldığı oteli tespit eden Uras, oteli arayıp durumu anlattı. Mesajları gönderen kişinin kimliğini tespit eden ünlü şarkıcı, bu kişinin kadın olduğunu öğrenince şoke oldu. 
   Olaylar üzerine Savcılığa başvuran Uras, ifadesinde şunları söyledi: “Mesajların sahibinin erkek olduğunu sanıyordum. Bu kadar cüretkar mesajlar ancak bir erkek tarafından atılabilir diye düşünmüştüm. Yaptığım araştırmalar sonucu, bu kişinin kadın olduğunu öğrendiğimde büyük bir şok yaşadım ve üzüldüm. Kendisinin cezalandırılmasını istiyorum” Cinsel mesajları mahkemeye delil olarak sunan Uras’ın şikayeti üzerine, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 
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Anahtar Kelimeler
Fulden UrasSapığı Kadın
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