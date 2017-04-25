25 Nisan 2017 Salı 10:04

Sapık hayranına 2 ay 15 gün hapis cezası

Ünlü oyuncu Ece Uslu; kendisini dizi setinden evine kadar her yerde takip eden Halil Dağ isimli kişiden şikayetçi oldu. Mahkeme, ünlü oyuncunun sapık hayranına 2 ay 15 gün hapis cezası verdi.